الجامعة العربية تطلق نداء لاغاثة لبنان وتنكس علمها حدادا على الضحايا

المستقلة / متابعة /- نكست الامانة العامة لجامعة الدول العربية علم الجامعة ، حدادًا على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية عصر امس، ووجهت نداء للدول العربية والمجتمع الدولي لارسال مساعدات اغاثية عاجلة للبنان.

وذكـر مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية، أن ” تنكيس علم الجامعة انما يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي اعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة” ، مؤكدًا :” ان حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من اقصاه الى اقصاه، انما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب”.

واضاف المصدر:” ان الامين العام احمد ابو الغيط كان قد اطلق نداء لكافة الدول العربية والمجتمع الدولي، للاسراع بتوجيه المساعدات الاغاثية العاجلة الى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها “.