الجامعة العربية تشيد بنجاح الانتخابات العامة في البحرين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أشاد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الانتخابات العامة النيابية والبلدية التي عقدت بمملكة البحرين، منوهاً إلى النسبة العالية لمشاركة المواطنين البحرينيين في الانتخابات الأمر الذي يعكس وجود وعي ملموس بالأهمية التي تلعبها المشاركة السياسية في الحياة العامة، خاصةً فيما يتعلق باختيار ممثلي الشعب البحريني في كل من البرلمان والمجالس البلدية.

وحرص المتحدث الرسمي على التأكيد مجدداً في هذا الإطار على الموقف الثابت للجامعة العربية في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين ورفض أي تدخلات خارجية في شئونها الداخلية.