الجامعةً العربية تدعم إعمار المكتبة المركزية لجامعة الموصل بالعراق

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم مبادرات إعادة إحياء المكتبات الجامعية المركزية في الدول العربية المتضررة جراء النزاعات والحروب، وعلى الأخص مبادرة دعم وإعمار المكتبة المركزية لجامعة الموصل بجمهورية العراق التي تم تدمير بنايتها ونهب مقتنياتها بالكامل، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق) فعالية خاصة لتقديم مجموعة كبيرة من الإهداءاتالى المكتبة المركزية بجامعة الموصل، تتضمن مجموعة منتقاة من الكتب والمراجع في مختلف مجالات العمل العربي المشترك والعلوم الانسانية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ويصل عددها إلى 3000 عنوان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16/10/2019، في الساعة العاشرة صباحاً بمقر مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيدالدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.