الجالية العراقية في ميشيغان تحتفل بعيد الام

(المستقلة)..نظمت رابطة الكلدان ضمن الجالية العراقية في ولاية ميشيغان الامريكية حفلا فنيا بماسبة عيد الام …

آنا جارفيس والتي بناءً على طلبها قام المسؤول عن ولاية فرجينيا بإصدار أوامره بإقامة أول احتفال ليوم الأم بـ12 مايو 1907

عيد الأم أو يوم الأم (بالانجليزية: Mother’s Dayوهو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

ظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم. لاحقا اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار.

ويختلف تاريخه عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.

عيد الأم هو ابتكار أمريكي ولا ينحدر مباشرةً تحت سقف احتفالات الأمهات والأمومة التي حدثت في كل مكان في العالم منذ آلاف السنين. مثل عبادة اليونان لكوبيلي، وعيد الرومان لهيلريا، واحتفال المسيحيين في أوروبا بيوم أحد الأمومة (enالإنجليزية]..

بالرغم من ذلك أصبح مصطلح عيد الأم مرادفا لهذه العادات القديمة.

قدمت خلال هذا الحفل فعاليات فنية وقصائد شعرية واغاني فلكلورية عراقية وبداية هذا الاحتفال القيت كلمات قيمة … حيث القى الدكتور فلاح زكي كلمة قيمة استعرض من خلالها دور الام العراقية التي ساهمة مساهمة فعالة في اعداد الجيل ومشاركتها في جميع الميادين اضافة الى عملها الاساسي في تربة واعداد الجيل … لن تقتصر على هذا فقط فكان لها دور في دور كبير في مؤسسات التربية والتعليم واشغالها مناصب كثيرة بهذا المجال ولها دو في الموسسات الصحية والخدمية وانخرطت في المؤسسات العسكرية ولها دور متميز في جميع الميادين …

وقال تكريما للام على ما بذلته من جهود كبيرة نقف اليوم نبارك هذه الانسانة المعطاء في كل بقاع العالم … ولا يفوتني الا ان اثني بشكري لهذه الرابطة العريقة ( رابطة الكلدان ) التي بادرة باحياء هذا اليوم يوم الام في كل بلدان العالم عامة والعراق خاصة فتحية حب واحترام لكل ام عراقية بهذا اليوم …

ثم القت السيدة انغام الموسوي كلمة حيت من خلالها الحضور التي وصفتهم بالاصدقاء وقدمت شكرها الى الرابطة رابطة الكلدان التي لها دور في وسط الجالية العربية عامة والعراقية خاصة حيث كان لهذه الرابطة نشاط كبير وسط ابناء الجالية من حيث المساهمات في جميع الانشطة …

وقالت اليوم أيها الاصدقاء والصديقات اقف امامكم ومن خلال منبر هذه الرابطة اقف اجلالا واحتراما الى الام العراقية التي ساهمت وتساهم في بناء العراق سوى في الداخل او الخارج واقدم لها التحية واهنئها بهذا اليوم العالمي يوم الام … رحم الله الامهات الراحلات واطال الله بعمر امهاتنا الحاضرات بيننا … اقدم لهن احلى واجمل التهاني بهذا اليوم واكرر شكري لهذه الرابطة العريقة والاصيلة والتي لها حضور متميز بين ابناء الجالية العراقية …. وبعدها القى الدكتور الدكتور طلال ابراهيم رئيس هذه الرابطة كلمته التي رحب من خلالها بجميع الحاضرين من ابناء هذه الجالية وشكر الضيوف واستعرض مسيرة هذه الرابطة والتي كانت سباقة في تقديم العون والمساعدة الى ابناء الرابطة بصورة خاصة وابناء الجالية بصورة عامة ..

وقال ونحن نحتفل اليوم بعيد الام اود ان اقدم التهاني الى جميع الامهات وادعوا من الله ان يفق جيع امهات العراقين …

ومن بين الحاضرين كان دكتور حكمت داود مرشح قائمة ائتلاف الكلدان وقدم كلمة متواضعة بهذه المناسبة حيث بارك الام بهذا اليوم يومها الخالد وكذلك قدم شكره الى الرابطة …

وحث جميع الحضور ان يشاركوا ويذهبوا الى مراكز الانتخاب ويدلو باصواتهم في صندوق الانتخابات وان حضورهم دعما للعملية السياسية في بلدنا العراق.

وبعد هذه الكلمات باشرة اللجنة في تقديم برامجها المعدة للاحتفال بهذااليوم وتعالت الزغايد من الحاضرين .