الثوم.. حلكِ السحري لعلاج تساقط الشعر

(المستقلة)…صنفه الكثيرون كأحد أهم العلاجات المنزلية الفعالة في حل الكثير من المشكلات، والتي من أهمها تساقط الشعر، ولِمَ لا؟ وهو لديه القدرة على تطويل الشعر، بل والقضاء نهائيًا على تساقطه وتقوية بصيلاته.

ليس هذا فقط، فوصفات الثوم السحرية ذات مكونات رخيصة الثمن، ما يعني سهولة اللجوء إلى تطبيقها، لذلك قررنا اليوم إفادتكِ سيدتي ببعض هذه الوصفات؛ حتى تستعيدي طول شعركِ القديم، ولكن قبل ذلك تعرفي معنا أولاً على فوائده:

فوائد الثوم:

1- يسرع من نمو الشعر ويحد من تساقطه.

2- تعمل نسبة النحاس الموجودة به على زيادة سماكة الشعر.

3- أما عن مكون الحديد الموجود بداخله، فيساعد على وصول كمية أكبر من الدم إلى فروة الرأس.

4- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي» الذي يعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي المساعدة على تحفيز نمو الشعر.

والآن.. دعينا ننتقل لكيفية تطبيق الوصفات:

■ الثوم وزيت الزيتون

المكونات:

– ثوم.

– زيت زيتون.

طريقة التحضير:

– في البداية، أحضري زجاجة زيت زيتون، وانقعي بها فصوص الثوم.

– قومي بعد ذلك بتغليف الزجاجة من الخارج بكيس أسود، وضعيها في مكانٍ مظلم لا يصل إليه الضوء لمدة أسبوعين.

– بعد انقضاء المدة، دفئي الزيت قبل استخدامه على الشعر، ثم خذي كمية مناسبة واستمري في تدليك الشعر مدة تصل إلى ربع ساعة.

– اتركي الخليط على شعركِ فترة لا تقل عن 9 ساعات، ولكن لا تنسي تغطية الرأس جيدًا.

– اشطفي شعركِ بالماء الدافئ، بعد انقضاء الوقت المحدد، وستلاحظين النتيجة عقب التزامكِ بهذه الوصفة مرة أسبوعيًا لمدة 3 أشهر.

■ الثوم والبصل

المكونات:

– 5 فصوص ثوم مقطعة.

– بصلة يتم تقسيمها إلى أربع قطع.

– 3 ملاعق سدر مطحون.

– زيت زيتون.

– ماء.

طريقة التحضير:

– جهزي إناءً مناسبًا، وضعي فيه كميات البصل والثوم المُقدرة، ثم أضيفي إليها كمية من الماء (تحددينها على حسب شعرك) وضعيها بعد ذلك على النار.

– حين يتحول الماء إلى اللون الأصفر، قومي بتصفية البصل والثوم من الماء، ثم اسكبي عليها باقي المكونات؛ حتى تصبح عجينة، واتركيها حتى تبرد.

– بشكل متساوٍ، ضعي العجينة على فروة الرأس، واتركيها لمدة 12 ساعة؛ لكي يستفيد الشعر منها.

– يُنصح بتكرار هذه الوصفة مرة أو اثنتين أسبوعيًا.