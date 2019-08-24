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الثقافة تتعاقد مع جامعة بنسلفانيا الامريكية للتنقيب في ذي قار

24/08/2019

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..قال وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني ان ” الاسبوع المقبل يشهد توقيع عقد مع جامعة بنسلفانيا الامريكية للتنقيب في مواقع ذي قار الاثرية وصيانتها “.
وذكر الحمداني ان ” الجامعة وخلال اتصال جرى معه ابدت رغبتها بالعودة للعمل في التنقيبات بعد ان كان اخر تنقيب لها في المحافظة في عشرينيات القرن الماضي “.
ولفت  الى ان ” العقد يتضمن اجراء صيانة وقائية للمعالم الشاخصة في مدينة اور ، وتاهيل متحف الناصرية الحضاري وتدريب كوادره “.

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