(المستقلة)… قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، التعازي إلى الوسط الأدبي؛ برحيل الشاعر والأديب سعد الشلاه الذي توفي اليوم الاثنين، فيما اشاد بالمبدع الذي “عبر عن قضايا الإنسان بلغةٍ مكثفةٍ” .

وقال ناظم في برقية تعزيةٍ “لقد كان الشاعر والأديب سعد الشلاه صوتاً شعرياً متميزاً، متمكناً من التعبير عن قضايا الإنسان بلغةٍ مكثفةٍ”.

الجدير بالذكر أن الأديب سعد الشلاه من مواليد محافظة بابل 1954 م، خريج كلية التربية / قسم اللغة العربية ، أصدر ديواني شعر؛ الأول مشترك مع الشاعرة المغربية، أسماء غريب، بعنوان (تانغو و لا غير) عام 2014، والثاني بعنوان (كف أمي) عام 2015 وله مجموعةٌ قصصيةٌ تحت عنوان (الجندي والمجرشة). (النهاية)