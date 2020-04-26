التيار الصدري : يكشف عن جهات سياسية تريد افشال حكومة الكاظمي ويبين السبب

( المستقلة)…. كشف التيار الصدري عن وجود جهات سياسية تعمل على افشال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما بين سبب ذلك.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي ان “هناك جهات سياسية تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وتحاول ان تخلق مشاكل وخلافات مع رئيس الوزراء المكلف الثالث مصطفى الكاظمي، بهدف الابقاء على الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي”.

وأضاف ان “هذه الجهات لديها وزارات في الحكومة الحالية، وتعمل بشكل واضح من خلال الهيئات الاقتصادية التابعة لها”.

وتابع الزاملي ان “مهمة رئيس الوزراء المكلف الحالي، مصطفى الكاظمي، افشال هذه المخططات من خلال الاختيارات الجيدة، وكذلك عليه ان يجلس مع الكتل والأحزاب السياسية ويسمع لمطالب تلك الكتل والأحزاب، لان التصويت له في البرلمان، سيكون من خلال الكتل والأحزاب السياسية، ولهذا عليه الاتفاق والتوافق معهم”.( النهاية)