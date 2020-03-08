التيار الصدري : نرفض إعادة عادل عبد المهدي إلى السلطة مجدداً

المستقلة … أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، رفض التيار أي حراك يهدف إلى إعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى السلطة مجدداً.

وقال الزاملي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ،”نرفض أي حراك يهدف إلى إعادة عادل عبدالمهدي إلى السلطة، بل نحن مع إجراء تغيير وإصلاح شامل، وهذا لا يمكن تحقيقه مع بقاء عبدالمهدي في منصبه”.

وأضاف الزاملي: “سنقف ضد هذا الحراك، ولن نسمح بإنجاحه، خصوصاً أنه مرفوض من قبل قوى سياسية مؤثرة والمتظاهرين، وكذلك المرجعية، فهذا الأمر لا يمكن حصوله، مهما سعت بعض الجهات والشخصيات من أجل تحقيقه لمصالحها الحزبية والسياسية”.

وتابع، أن “بعض الجهات السياسية تريد بقاء الوضع على ما هو عليه الآن، فهي المستفيد الأول من هذا الوضع، خصوصاً مع الفوضى والانفلات الأمني، فهذا يسهل عمليات الفساد لها”.