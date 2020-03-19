التيار الصدري حكومة الزرفي لن تمر إذا شكلت وفق المحاصصة

( المستقلة)….. قال التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اليوم الخميس إن حكومة عدنان الزرفي، لن تمر في مجلس النواب اذا شُكلت وفق نظام المحاصصة.

وقال القيادي في التيار حاكم الزملي في تصريح صحفي ان “التيار الصدري، يرفض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق المحاصصة، ويرفض اي ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، من قبل بعض الجهات السياسية، لحصولها على بعض الوزارات، ونرفض تمرير اي حكومة وفق المحاصصة والضغوطات السياسية”.

وأضاف ان “التيار الصدري، سيكون له موقف، في حال استمرت القوى السياسية بالضغط والابتزاز السياسي من أجل الحصول على بعض المناصب، وحكومة عدنان الزرفي، لن تمر اذا شكلت وفق المحاصصة، وسنقف ضدها ونمع أي تصويت لها”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق رئيس كتلة “النصر” البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العراقيين يريدون حكومة تحافظ على سيادة البلاد وتوفر الاحتياجات الضرورية وخالية من الفساد وتحمي حقوق الإنسان.

وأضاف بومبيو، في تغريدة على تويتر، أنه “إذا وضع رئيس الوزراء العراقي هذه المصالح على رأس أولوياته فسيحظى بدعم أميركي ودولي”.

ويأتي تكليف الزرفي بعد فشل القوى السياسية بالوصول إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الحكومة، وهو ما يشي بأن الزرفي سيواجه اعتراضات داخل البرلمان.

والزرفي ثاني مكلف بتشكيل الحكومة، بعد تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكورد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.( النهاية)