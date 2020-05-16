التوتر النفسي من أسباب ظهور قشرة الرأس

تعد قشرة الرأس من الأمور المزعجة للغاية، حيث إنها تفسد أناقة المرأة وتضعها في مواقف محرجة بسبب تناثرها على الشعر والملابس. فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت مجلة “فرويندين” أن قشرة الرأس لها أسباب عدة، أبرزها العناية الخاطئة بالشعر أي الغسل المتكرر واستخدام مستحضرات شامبو ذات مواد فعالة شديدة والاستخدام المتكرر لمجفف الشعر حيث تتسبب هذه العوامل في جفاف فروة الرأس.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن قشرة الرأس قد ترجع أيضاً إلى التوتر النفسي، الذي يتسبب في اختلال التوازن الهرموني، ومن ثم زيادة الإفرازات الدهنية.

ومن الأسباب الأخرى لقشرة الرأس الاستعداد الوراثي وتلوث الهواء والأشعة فوق البنفسجية، حيث تتسبب هذه العوامل في اختلال فروة الرأس.

وبالإضافة إلى ذلك قد يكون السبب مرضياً مثل ما يعرف بصدفية فروة الرأس والتهاب الجلد التأتبي والحساسية التلامسية وفطريات الجلد.

التخلص من القشرة

ويمكن مواجهة قشرة الرأس من خلال منتجات الشامبو والغسول والماسكات المضادة للقشرة. كما تلعب التغذية الصحية والمتوازنة دورا مهما في محاربة القشرة؛ حيث تعمل الأغذية الغنية بالزنك على تحفيز إنتاج الكيراتين والكولاجين، اللذين يعملان على تقوية بنية الشعر، علماً بأن الأغذية الغنية بالزنك تتمثل في لحم الديك الرومي والجمبري ورقائق الشوفان والبقوليات وبذور القرع العسلي وبذور الكتان.

ويجب استشارة الطبيب في حال استمرار قشرة الرأس لمدة تزيد عن شهر أو في حال تكرار الإصابة بها أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل احمرار وتورم فروة الرأس والشعور بحكة وحرقان بها وظهور بثور متقيحة بها