التوترات السياسية ترفع أسعار النفط إلى 70 دولاراً

(المستقلة)..صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء، رافعة المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة في سورية خلال 72 ساعة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولارا للبرميل في الساعة 01.04 بتوقيت غرينتش بزيادة نسبتها 7% عن آخر إغلاق له، قبل أن يتراجع قليلا إلى 70.8 دولارا للبرميل في الجلسة الثانية وعند الساعة 7.02 صباحا بتوقيت غرينتش.

وصعد برنت أكثر من 3% أمس الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولارا.

وسجل خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.63 دولارا للبرميل، ليرتفع 12%عن آخر تسوية، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة أيضا خلال الجلسة الثانية إلى 65.4 دولارا للبرميل.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن التراجع الطفيف في الجلسة الثانية جاء بعد زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام زادت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من إبريل/ نيسان لتصل إلى 429.1 مليون برميل، كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما 1.5 مليون برميل.

سعر جيد

من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأربعاء، إن 60 دولارا للبرميل سعر جيد للخام حاليا حيث ينبغي أن تتحاشى السوق التقلبات.

وقال زنغنه الذي كان يحضر منتدى الطاقة العالمي “أعتقد أن هذا الوضع حول 60 (دولارا للبرميل) هو سعر جيد.”