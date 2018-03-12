التمييز: نظر النزاع الحاصل بين طرفي عقد سداد القرض خاضع لولاية القضاء العراقي

(المستقلة)..قضت الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية برد طعن تمييزي تقدمت به إحدى الشركات التجارية على حكم صدر بحقها من محكمة استئناف الرصافة يقضي بإلزامها بسداد مبلغ مالي كانت قد تخلفت عن سداده لأحد المصارف الإقليمية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المصرف الإقليمي تقدم ضد شركة عراقية هندسية للمقاولات بالدعوى لعدم سداد الأخيرة مبلغ مقداره (11.460.000.000) أحد عشر مليارا وأربعمائة وستون مليون ليرة لبنانية، و قضت المحكمة المختصة في استئناف بغداد الرصافة حكما حضوريا يقضي بفسخ العقد البدائي المستأنف وإلزامها بتأدية المبلغ.”

وأضاف ان “محكمة التمييز الاتحادية ردت طعنا تقدمت به الشركة التجارية استنادا إلى فقرة وردت في عقد القرض المبرم بين الطرفين، ولفت إلى أن الاختصاص القضائي في نظر النزاع الحاصل بين الطرفين يخضع لولاية القضاء العراقي”.