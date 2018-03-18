التمييز: للمستأجر حق إعادة بدلات الإيجار إذا لم ينتفع لأسباب “قاهرة”

(المستقلة)..قبلت الهيئة الاستئنافية/ عقار بمحكمة التمييز الاتحادية طعنا تقدم به مستأجر لعمارة سكنية في مدينة الرمادي لم يستفد من إيجارها بسبب الأحداث الأمنية في المدينة جراء احتلالها في وقت سابق من قبل التنظيم الإرهابي داعش.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة التمييز الاتحادية قبلت طعنا تقدم به أحد المواطنين قام باستئجار عمارة سكنية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، إلا أنه وبسبب الأحداث الأمنية لم يستفد من البناية المستأجرة مما دفعه للمطالبة برد بدلات الإيجار التي دفعها مقدما”.

وأضاف القاضي بيرقدار “محكمة التمييز استندت إلى عدم استغلال المأجور من قبل المستأجر ليس بإرادته أو بخطأ صادر منه وإنما بسبب القوة القاهرة التي فرضت عليه ينتفي تطبيق القواعد العامة في العقد”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن “عقد الإيجار وفقا للمادة (722) من القانون المدني (هو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة و به يلزم المؤجر أن يّمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور)، لهذا قضت محكمة التمييز الاتحادية بقبول الطعن و إلزام المؤجر بإعادة المبلغ المدفوع طالما لم ينتفع المستأجر بالمأجور للمدة المحددة”.