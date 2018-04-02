التمييز ترد طعن شركة مقاولات أخلت بواجباتها

(االمستقلة)..ردت الهيئة الاستئنافية /عقار في محكمة التمييز الاتحادية طعنا تقدمت به إحدى شركات المقاولات في محافظة المثنى ضد حكم صدر لصالح دائرة صحة المثنى.

و قال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “الدعوى تتلخص بأن شركة استثمارية كانت قد تعاقدت مع مديرية صحة المثنى على إنشاء مركز صحي بمنطقة “الجربوعية” وبعد إتمام المشروع حصلت عدة أضرار بالمبنى”.

وأضاف بيرقدار أن “محكمة في السماوة على أثر ذلك حكمت ضد شركة المقاولات بالتعويض استنادا إلى إخلال الأخيرة ببنود العقد وما جاء في المادة (870 /1) من القانون المدني (يضمن المهندس المعماري و المقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبان واقامه من منشآت..”.

وأوضح انه “لثبوت الأضرار بحسب تقرير الخبير القضائي قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز وفقا للمادة (210 /2) من قانون المرافعات المدنية”.