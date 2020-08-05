التميمي يكشف تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل إلى بيروت

المستقلة .. كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاربعاء، عن تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل الى لبنان بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، انه “تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تم ارسال فريق طبي من اطباء استشاريين وممرضين متخصصين في مجالات جراحة الجملة العصبية والاوعية الدموية والكسور وجراحة الوجه والفكين والانف والاذن والحنجرة والجراحة العامة والعناية المركزة”.

واضاف التميمي، انه “تم ارسال ايضا كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية والجراحية، دعما للاشقاء في لبنان”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، بارسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى لبنان.