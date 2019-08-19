التميمي: يحتفلون بعيد الغدير والمجتمعات الشيعية غارقة بفساد الاحزاب والمليشيات

( المستقلة ) متابعة /- غرد الباحث بالشأن العراقي، غيث التميمي، حول مناسبة عيد الغدير الاسلامي.
وغرد التميمي عبر حسابه على “تويتر”: “يحتفل الشيعة بمناسبة بيعة الامام علي ع رمز العدالة والحكمة والزهد والنزاهة في الفكر الشيعي في الوقت الذي تغرق المجتمعات الشيعية بفساد الاحزاب والمليشيات والعمائم الشياسية التي تدعي السير على نهج الامام علي ع”.
وذيل تغريدته بهاشتاغ “#عيد_الغدير”.
يحتفل الشيعة بمناسبة بيعة الإمام علي ع رمز العدالة والحكمة والزهد والنزاهة في الفكر الشيعي في الوقت الذي تغرق المجتمعات الشيعية بفساد الأحزاب والميليشيات والعمائم السياسية التي تدعي السير على نهج الإمام علي ع!#عيد_الغدير
— GHAITH ALTAMIMI (@altamimi1981222) August 19, 2019