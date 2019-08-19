التميمي: يحتفلون بعيد الغدير والمجتمعات الشيعية غارقة بفساد الاحزاب والمليشيات

( المستقلة ) متابعة /- غرد الباحث بالشأن العراقي، غيث التميمي، حول مناسبة عيد الغدير الاسلامي.

وغرد التميمي عبر حسابه على “تويتر”: “يحتفل الشيعة بمناسبة بيعة الامام علي ع رمز العدالة والحكمة والزهد والنزاهة في الفكر الشيعي في الوقت الذي تغرق المجتمعات الشيعية بفساد الاحزاب والمليشيات والعمائم الشياسية التي تدعي السير على نهج الامام علي ع”.

وذيل تغريدته بهاشتاغ “#عيد_الغدير”.