التميمي “زيارة رئيس الوزراء الى الكويت ستكون مليئة بالملفات المهمةوالستراتيجية والحيوية”

وقال التميمي في حديث لـوكالة الصحافة المستقلة إن “زيارة رئيس الوزراء الى الكويت ستكون مليئة بالملفات المهمة والستراتيجية والحيوية خاصة في ظل ارتفاع حدة التوتر بين طهران وواشنطن وتلويح كل طرف بالحرب”، مبيناً أن “ملف الملاحة المائية والموانئ وخاصة ما يتعلق بخور عبدالله وخور الزبير وميناء الفاو”.واضاف التميمي، ان “ملف تعويضات الكويت من العراق، سيكون حاضرا ايضا اضافة الى ملفات اقتصادية حول التبادل التجاري والصناعي والزراعي، اضافة الى مناقشة المنح التي ستقدم للعراق لاعمار المناطق المحررة وتطبيق مخرجات مؤتمر الدول المانحة في الكويت الذي عقد في وقت سابق”.

واكد التميمي، أن “العلاقات العراقية- الكويتية لاقت تطورا كبيرا بالسنوات السابقة بالتالي فان الاستفادة من تلك العلاقات وتوحيد المواقف والرؤى تجاه المخاطر التي تحيط بمنطقة الخليج امرا ضروريا ومهما، وهو ملف نعتقد ان مناقشته ستكون موسعة بين البلدين خلال هذه الزيارة”.

ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، الى الكويت في زيارة رسمية، وحيث التقى فور وصوله امير الكويت وولي عهده.