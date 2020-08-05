التميمي : الموازنة 2021 قد تعاني عجزا بنسبة 40%

المستقلة … بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان موازنة العام المقبل لن تكون ملبية لطموح الكثير من الشرائح وخاصة المطالبين بالتعيين من الخريجين والعاطلين عن العمل، لافتا الى ان الموازنة قد تعاني عجزا بنسبة 40% في حال استمرار تذبذب اسعار النفط.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “ العراق يعتمد على النفط بشكل اساسي في بناء وتمويل الموازنة، وما عاناه خلال العام الجاري من ازمة مالية قد يعانيها مرة اخرى في العام المقبل”.

واضاف ان “ العراق مكبل بالديون الخارجية خاصة بعد اقرار قانون الاقتراض، اضافة الى ان اسعار النفط مازالت متبذبة ودون الطموح، وهو مايحتم على الحكومة اعداد موازنة تقشفية لاتحتوي على اي تعيينات او مصاريف اضافية”.

وبين ان “موزانة العام المقبل لن تلبي طموح الكثير من الشرائح وخاصة الخريجين والباحثين عن التوظيف، حيث ستعاني عجزا يصل بنسبة 40% او اكثر من ذلك، وهو مايتطلب على الحكومة ايجاد مصادر تمويل اخرى غير النفط”.