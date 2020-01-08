التلفزيون الايراني : مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

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المستقلة / قال التلفزيون الإيراني، الأربعاء، إن جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران قتلوا جراء الحادث.

يتبع…

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