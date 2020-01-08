التلفزيون الايراني : مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في يناير 8, 2020 شارك الخبر المستقلة / قال التلفزيون الإيراني، الأربعاء، إن جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران قتلوا جراء الحادث. يتبع… إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار إيران: انهينا من الرد ولا نريد التصعيد اكثر اخر الاخبار الحرس الثوري: أوقعنا أضرارا كبيرة في (عين الأسد) اخر الاخبار CNN: أميركا كان لديها تحذير مبكر من الهجوم اخر الاخبار فيديو :لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
التعليقات مغلقة.