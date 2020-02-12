التقديم مستمر في وزارة العمل لمنحة الطوارئ 2020

المستقلة / على الرغم من أن الأوضاع في العراق باتت غير مستقرة إلا أن المواطنين حصلوا على منح ومبالغ مالية كدعم في سبيل مواجهة تلك الأوضاع الغير المستقرة، وقد بلغت قيمة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2020 حوالي 175 ألف دينار عراقي.

ويمكن التسجيل في المنحة من خلال التسجيل الإلكتروني.

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وبهذا نستطيع أن نقول أن توفير استمارة التسجيل في منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل ما هي إلا وسيلة مناسبة ومريحة للمواطنين العراقيين، وقد استطاعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تطلق منحة الطوارئ لمن هم دون الستين من العمر ومن هم أكبر من خمسة عشر عام.

التسجيل في المنحة الطارئة العراقية