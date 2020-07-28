التقاعد العامة تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر اب

المستقلة … اعلنت هيئة التقاعد العامة، الثلاثاء، عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر اب.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من قبل وزير المالية بشأن تأمين الرواتب التقاعدية لشهر آب 2020 وبالنظر لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، نعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب 2020 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)”.

واضافت انها “تتقدم لكافة منتسبيها بالتهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والأمة الاسلامية جمعاء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك”.