التقاعد العامة تصدر توضيحاً بشأن الغاء المكافآت التقاعدية ونهاية الخدمة

(المستقلة)… نفت هيئة التقاعد العامة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المكافآت التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة.

وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت أن “هذا الكلام غير صحيح ونرجو عدم تداوله”، مضيفا أن “أحد الأشخاص السيئين كتب ما تقدم ونسبه إلى الحكومة لغرض إثارة الرأي العام ضدها لأسباب سياسية”.

وأضاف أن “المكافآت التقاعدية مقررة بموجب القانون”، منوها الى انه “تتم حاليا التهيئة لصرف مكافأة نهاية الخدمة الوجبة السادسة وحسب التسلسل والاقدمية”.

وأوضح البيان انه “سيتم صرف بقية الوجبات حال إقرار الموازنة وورود التمويل المالي لذلك اقتضى التنويه”.(النهاية)