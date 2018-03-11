التفاصيل الكاملة لبرنامج قد الحلم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إنتهي المنتج إسحق إبراهيم من تصوير برنامج ” قد الحلم ” الذي يتحدث عن الولاية الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الجمهورية ونظرة فيما حققه من إنجازات حقيقية في العديد من المجالات مثل ” الأمن و التعليم و الإسكان و التموين و التسليح و العلاقات الخارجية و الرياضة ” وغيرهم من المجالات التي حقق فيها إنجازات في وقت قياسي .

ويظهر في البرنامج عدد كبير من المشاهير و الشخصيات العامة السياسية و الرياضية و الفنية منهم :

عبد الله المغازي ” مستشار الرئيس عدلي منصور “.

مايا مرسي ” رئيس المجلس القومي للمرأة .

الكابتن فاروق جعفر ” نجم الزمالك ومنتخب مصر ” .

د . أشرف زكي ” نقيب الممثلين ” .

اللواء طارق المهدي ” محافظ الإسكندرية الأسبق ” .

د . نشوي الحوفي ” عضو مجلس النواب ” .

الأب بطرس دانيال ” مدير المركز الكاثوليكي “.

د . محمود كريمة ” أستاذ الشريعة .

السفيرة داليا التهامي .

مي البطران ” عضو مجلس النواب ” .

عبد الله المغازي ” أستاذ القانون الدستوري ” .

محمد زيدان ” نجم منتخب مصر المعتزل ” .

ثروت سويلم ” المدير التنفيذي لإتحاد كرة القدم ” .

أشرف الأنصاري ” ممثل الجالية المصرية في أمريكا ”

الشاعر الكبير فاروق جويدة .

السفير محمد حجازي .

محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق .

البرنامج من المقرر عرضه علي أحد الفضائيات خلال أيام وهو من إنتاج شركة ” الريماس ” والمنتج إسحق إبراهيم ، و الإخراج لمحمد صلاح و يشرف علي الإنتاج عبد الله منصور .