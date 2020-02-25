التفاصيل الكاملة لأزمة تبديد مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

(المستقلة) – منى شعلان/ أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الجديد “التاسعة” الذي يقدمه على التليفزيون المصري، أنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته، بعدما قام ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

وقال أشرف زكي إن الشقة كانت تحوي عدداً كبيراً من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، والعديد من الوثائق والملابس التي تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بفيلم “أيام السادات” ، وطالب نقيب الممثلين بوضع مقتنيات الفنان أحمد زكي في متحف خاص به.

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من جانبه نفى عز الدين بركات، والد الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، اتهامات نقيب المهن التمثيلية ، له ولنجله بتبديد مقتنيات تراثية للفنان أحمد زكي كورثة شرعيين، مؤكداً أنها اتهامات غير حقيقية.

وأضاف عز الدين في تصريحات له عبر برنامج “القاهرة الآن”، والمذاع على فضائية “العربية الحدث”، أن نجله رامي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي هو الوريث الشرعي الوحيد له، مؤكداً أنه زار مكتب الفنان أحمد زكي الكائن بالهرم، وكان في حالة صعبة بتراكم الأتربة والغبار، نافياً أن يكون باع المكتب بمحتوياته.

ونفى عز الدين أن يكون هناك اتفاق مع نقابة المهن التمثيلية لإيداع هذه المقتنيات في مكتبة في الإسكندرية، مؤكداً أنه بدأ في تحريك دعوى قضائية ضد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ قائلاً: “ادعى علينا زوراً”.

وأشار والد شقيق هيثم أحمد زكي، أن محتويات المكتب عبارة عن مجموعة من الأوراق والكتابات خطت بيد الراحل أحمد زكي، بالإضافة إلى بعض الصور، قائلاً: “هذه الأوراق والمحتويات لم يتم بيعها لأنها تراث إنساني، لكن بيعت الشقة خالية، حيث تم رفع المقتنيات بعدما طلبنا من المشتري عدم المساس بها حتى رفعها من المكان، وتم إيداعها غرفة مغلقة، ورفعنا بعض الأشياء، وتبقّت أخرى سيتم رفعها خلال الأيام المقبلة”.

وشدد عز الدين، على أن نجله رامي ينوي عمل متحف باسم الفنان أحمد زكي، إكراماً لشقيقه الراحل، قائلاً: “في الوقت نفسه سيخلد ذكرى هيثم أيضاً ، لأنه تم إهماله وكل الكتابات عن والده فقط”.

من ناحية أخرى طالبت منى عطية جمعة شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، عدم حاجتها إلى ميراث أحمد زكي، بينما طلبت مقتنياته الشخصية فقط من أجل الإحتفاظ بها.

وحملت تفاصيل دعوى إعلان الوراثة، التى تقدم بها رامى عز الدين للحصول على الميراث الشرعى له، بإقرار نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية، بأنه الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل، وذلك بناء على فتوى من الأزهر الشريف، ليتسلم بعدها شقة بالمهندسين الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكى، وأخرى بشارع الهرم الخاصة بالراحل هيثم أحمد زكى، ومبلغ مالى 300 ألف بأحدى البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين وسيارتين.