التفاح.. أفضل طريق لمواجهة «مرض مخيف» يخشاه الجميع

«التفاح» يواجه «مرضًا مخيفًا» يخشاه الجميع

هل تخشى الإصابة بمرض الزهايمر؟ وهل تبحث عن طريق للنجاة من الإصابة بمرض «الخرف»، التي ربما تصاب بها نتيجة أسباب وراثية أو نتيجة أمراض أخرى.

عليك الانتباه لما يقوله الخبراء حول أن اتباع نظام غذائي صحي ، وتناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد، وكذلك عوامل نمط الحياة مثل التمارين الرياضية والنوم ، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

ووفقًا لموقع «healthline» فان مركبات الفلافونويد هي مركبات متعددة البوليفينول توجد في الفواكه مثل التفاح والكمثرى والخضروات مثل السبانخ واللفت، وكذلك الشوكولاته والشاي والنبيذ.

وأفادت دراسة نشرت في الصيف الماضي بأن استهلاك الفلافونويد يمكن أن يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الاصابة بالسرطان، ولكن الدراسة الجديدة هي أول بحث يظهر أن هذه المركبات يمكن أيضا أن تكون مفيدة لصحة الدماغ.