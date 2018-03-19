التغيير تصف ” القوات التركية بالغازية” وتدعو لتدويل التدخل التركي

(المستقلة)… دعا رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر اليوم الاثنين الحكومة الاتحادية لرفع شكوى للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الاسلامي ضد العدوان التركي على الاراضي العراقية، مشددا على ضرورة التعامل مع القوات الغازية لأراضينا كقوات معادية.

وقال بكر في بيان له تلقته (المستقلة) ان “توغل القوات التركية المحتلة لمسافة اكثر من 15 كم داخل الاراضي العراقية وتحديدا في منطقة سيدكان بمحافظة اربيل، هو امر غير مقبول ويعتبر احتلالاً صريحاً لاراضي دولة ذات سيادة وعضو بالامم المتحدة”، مبينا ان “هذا الاحتلال سبق وان حذرنا منه وطالبنا الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة واستخدام كافة الوسائل للضغط على اردوغان للكف عن مطامعه ومشاريعه التوسعية بالمنطقة”.

واضاف بكر ان “الحكومة العراقية عليها اتخاذ موقف صريح وواضح من هذه التدخلات والتوغل داخل الاراضي العراقية وتقديم شكوى رسمية الى الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الاسلامي مع مخاطبة الدول الكبرى في العالم للضغط على حكومة اردوغان لايقاف عدوانها وسحب قواتها فورا من الاراضي العراقية”.

واكد ان “القوات المحتلة التركية ينبغي التعامل معها وفق قرار البرلمان الاتحادي الملزم بضرورة سحب القوات التركية من الاراضي العراقية واعتبارها قوات معادية وان يتم استخدام كافة الوسائل المتاحة للرد على هذا العدوان والدفاع عن سيادة العراق وشعبه وارضه”.(النهاية)