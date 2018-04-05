التعليم توجه بسحب يد أي موظف يمارس ترويجا انتخابيا في الجامعات

(المستقلة)..وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى باتخاذ الإجراءات القانونية التي منها سحب اليد بحق أي موظف مرشح سواء أكان مسؤولا أو أستاذا يمارس ترويجا انتخابيا في الجامعات

وقال العيسى لدى ترؤسه اجتماع هيئة الرأي إن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها ذات النفع العام يمنع استغلالها لأغراض الترويج الانتخابي نظرا لما يمثله من فعل يلحق ضررا بالمصلحة العامة.

وأضاف أن الموظف المخالف سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية ومنها سحب اليد, لافتا الى أن خدمة المجتمع مهمة رئيسة تضطلع بها المؤسسات الجامعية مما يقتضي التعاطي الإيجابي مع العملية الانتخابية الديمقراطية ولكن لا يمكن توظيف تلك المؤسسات لمصالح بعض المرشحين من الجامعات ترويجا او تسويقا لبرامجهم الانتخابية .