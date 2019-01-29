التعليم تناقش فقرات برامجها الحكومية والسهيل يوعز بالإسراع في تنفيذها

(المستقلة)..أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل تنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي للوزارة، موعزا بالإسراع لدخولها حيز التطبيق ووفق المدد الزمنية التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال السهيل عند ترؤسه اجتماعا للفريق المختص بمتابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي، إن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المدد الزمنية المحددة لتنفيذ أهداف مشاريعها التي تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية المنسجمة مع أهداف التنمية والخطط التي وضعتها الحكومة العراقية, مبينا إستراتيجية الوزارة نحو التوسعة في خطة القبول في الدراسات العليا واعتماد برامج التوأمة مع الجامعات والمؤسسات العالمية الرصينة التي تعد مؤشرا لجودة المؤسسات التعليمية في العراق.

من جانبه أكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية محمد السراج, أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة خطوات اتبعها فريق البرنامج الحكومي في الوزارة لأعداد المشاريع التي تسهم في تطوير عمل مؤسساتها التعليمية وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وناقش الاجتماع أهداف البرنامج ومنها التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية, ومشاريع تفعيل البحوث العلمية التطبيقية, وتقييم أداء الجامعات والكليات الأهلية, والابتعاث للتخصصات النادرة والزمالات البحثية للتدريسيين وتشجيع نشر البحوث في المجلات العلمية العراقية المحكمة.