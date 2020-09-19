التعليم تمدد السقف الزمني لعودة الطلبة المرقنة قيودهم

المستقلة..اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية الى غاية 2020/11/26.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي إن وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018.

وأضاف أن تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26، لافتا الى أن مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020 .

وأشار العبودي الى أن القرار جاء بهدف استكمال الطلبة مسيرتهم التعليمية ممن لم يتح لهم التقديم على العودة الى مقاعد الدراسة.