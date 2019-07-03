التعليم تلزم طلبة الجامعات والمعاهد بالتدريب الصيفي والا يعتبر راسب

المستقلة /- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع طلبة الجامعات والمعاهد بدء التدريب الصيفي والالتزام به لهذا العام 2018 – 2019 وتكون المباشرة بالتدريب في المواقع التدريبية المشار إليها حسب توجيهات الجهة المعنية .

وقالت الوزارة في بيات تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان “يجب الإلتزام بكافة توصيات وتعليمات وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص وفي حال عدم المباشرة في الوقت المحدد يعتبر الطالب راسب في مادة التدريب الصيفي”،مبينة ان ” التعليمات تنص بعدم تسليم وثائق التخرج للطلبة الا بعد اتمامهم التدريب الصيفي وشرط النجاح فيه”.

واضافت انه “في حالة تغيب الطالب لمدة ٦ ايام يكون راسبا في التدريب العملي علماً ان مدة التدريب الصيفي هي من 1/7/2019 ولغاية 1/8/2019 “.