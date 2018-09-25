التعليم تعلن نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا في الجامعات

(المستقلة)..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا ضمن قناتي العامة وذوي الشهداء في الجامعات للعام الدراسي 2018/2019.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي إن الوزارة أصدرت قوائم تتضمن أسماء المعلمين المجازين دراسيا المقبولين ضمن قناتي العامة وذوي الشهداء في الدراسة الصباحية للجامعات وفقا لاختصاصاتهم الدراسية للعام 2018/2019 والبالغ عددهم (409) معلما ومعلمة.

وأضاف انه بالإمكان الاطلاع على أسماء المعلمين المجازين دراسيا عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.or).