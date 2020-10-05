التعليم تعلن عن نسبة المتقدمين للدراسات العليا في الجامعات

المستقلة /- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نسبة المتقدمين للدراسات العليا في الجامعات العراقية ، مؤكدة أن نسبة المتقدمين من غير الموظفين بلغت 265% من خطة القبول .

وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين : ان نسبة المتقدمين للدراسات العليا في الجامعات العراقية في اثناء مدة التقديم الالكتروني بلغت 420% من خطة القبول ، وقد شغل 155% منها المتقدمون من موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، فيما بلغ عدد المتقدمين من منتسبي وزارة التربية وحدها 5322 متقدما ومتقدمة ، في حين ان مقاعد احتياج وزارة التربية لا تتجاوز 1829 مقعدا على وفق الخطة المصادق عليها من وزارتي التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي”.

واظهرت الاحصاءات أن نسبة المتقدمين من غير الموظفين بلغت 265% من خطة القبول ، فيما بلغ عدد المتقدمين من فئة الامتيازات المشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة 6048 متقدما ومتقدمة من الموظفين وغير الموظفين.

واكدت الوزارة الالتزام بتوقيتات التقديم واحتياجات المؤسسات من برامج الدراسات العليا يسير بخطى صحيحة انتفت معها الحاجة الى تمديد سقف التقديم وذلك لوصول أعداد المتقدمين إلى أكثر من أربعة أضعاف الخطة المتاحة المحدد لها احد عشر الف مقعد دراسي.

واوضحت :” ان المدة المحددة من 1_31 /10 مخصصة لإجراءات التدقيق الإلكتروني لملفات المتقدمين وإجراء الامتحانات التنافسية وإعلان القبول الأولي ومنح مدة للاعتراضات وإصدار الأوامر الجامعية للمقبولين ليتسنى لهم المباشرة بالعام الدراسي المرتقب بتاريخ 2020/11/1.