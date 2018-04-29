التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا

(المستقلة).. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بدء التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 2018/ 2019 ابتداء من اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من نيسان الحالي ولغاية الثالث من حزيران المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي, إن آلية التقديم الكترونية وعبر النافذة (adm.rdd.edu.iq) لافتا إلى أن التخصصات المتاحة للتقديم بلغت 1709 تخصصا موزعة بين الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن القبول سيتم على وفق الضوابط والتعليمات وبحسب الاستحقاق. وتابع أن الامتحان التنافسي للمتقدمين سيكون بتاريخ 24/6/2018 فيما ستتولى الكليات تدقيق بيانات المتقدمين ومطابقتها مع البيانات الالكترونية ويتم إلغاء قبول الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة وبحسب الضوابط المعلنة للتقديم الى الدراسات العليا.