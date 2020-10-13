التعليم تعفي الطلبة بنسبة 50% من أجور التعليم الموازي

المستقلة..قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50 % من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم أبناءنا الطلبة ويحقق المصلحة العامة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به بلدنا العراق ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة.

وأضاف أن توصيات اللجنة عرضت على هيأة الرأي وصوت أعضاؤها بالأغلبية على إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50 % من الأجور الدراسية المقررة للسنة الدراسية 2021/2020 حصرا لافتا الى أن القرار تضمن أيضا أن الأجور الدراسية تسدد على ثلاث دفعات.