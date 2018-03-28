التعليم تطلق مشروعا وطنيا لزراعة مليون شجرة

(المستقلة)..نظمت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل عن المشروع الوطني لزراعة المليون شجرة، بمشاركة ممثلي عن كليات الزراعة في مختلف الجامعات.

وقال وكيل الوزارة للشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد في كلمة اثناء الورشة إن مشروع التشجير التي أطلقته الوزارة يعد عاملا أساسيا لتجميل المدن وتلطيف أجوائها، فضلا عن مكافحة التصحر عبر مشروع المليون شجرة الذي يأتي بالتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة الزراعة.

وأضاف وكيل الوزارة أن هدف المشروع يأتي في سياق التشجيع والتثقيف على زراعة الأشجار للحد من تأثير التغييرات المناخية في العراق، والمساهمة في خلق بيئة صحية.

وتضمنت الورشة التي حملت عنوان(نشجر ونزرع من اجل عراق امن موحد) أربعة محاور الاول للدكتور احمد صالح عن تقييم نسب الجفاف والتصحر في الاراضي العراقية، والثاني للدكتور حسام سعد الدين محمد عن دور التخيل في مشاريع التشجير، والثالث للمهندس الزراعي الاستشاري عدنان هاشم محمد من أمانة بغداد عن تصميم شجرة الانتصار، والرابع للسيد عدي حسن سعيد الاسدي عن فعاليات التشجير للجهات المشاركة مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية.

وأوصت الورشة، بضرورة وضع خطة عمل لمكافحة التصحر والتشجير باستخدام أصناف الشتلات المقاومة للجفاف، والتثقيف المجتمعي بأهمية الوعي الزراعي من خلال مشاريع التشجير، ووضع المناهج والرؤى العلمية التي تدعم تطوير آليات السقي المبرمج ومكافحة التصحر.