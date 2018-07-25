التعليم تطلق استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة الدراسية السابقة

(المستقلة)..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق التقديم على الاستمارتين الالكترونيتين الخاصتين بتعديل ترشيح الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2017/2018 وقبول خريجي السنة الدراسية السابقة 2016/2017 ضمن قناتي القبول المركزي وذوي الشهداء.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي، إن وزارة التعليم العالي أطلقت الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعديل ترشيح الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2017/2018 والاستمارة الالكترونية الخاصة بقبول خريجي السنة الدراسية السابقة 2016/2017 ضمن قناتي القبول المركزي وذوي الشهداء.

وأضاف أن خيار تعديل الترشيح متاح للطلبة الراسبين او المؤجلين في المرحلة الأولى فقط ولايحق التقديم للطلبة الملتحقين بالدراستين المسائية او الأهلية، موضحا ان التقديم الالكتروني يكون عن طريق مراجعة الجامعة او مؤسسة الشهداء لتفعيل الرقم ألامتحاني للطالب المؤجل او الراسب وفق قناة تعديل الترشيح فيما يكون التقديم على الاستمارة الخاصة بخريجي السنة الدراسية السابقة عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة www.dirasat-gate.org، لافتا إلى ان التقديم على كلا الاستمارتين سيستمر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 19/8/2018.