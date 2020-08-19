التعليم النيابية: فاتحنا جامعات عربية وعالمية لاقامة برامج توأمة مع نظيرتها العراقية

(المستقلة)/ سرى جياد /.. اعلن رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب مقدام الجميلي عن مفاتحة جامعات عالمية وعربية لعقد اتفاقيات وبرامج توأمة مع الجامعات العراقية.

وقال الجميلي لـ(المستقلة)ان اللجنة تسعى الى لقاء البعثات الدبلوماسية في العراق،او مفاتحتهم عبر اللجان الموجودة في المجلس،لعقد اتفاقيات تعاون بين الجامعات العراقية ونظيراتها في تلك البلدان مما سيسهم في تطوير التعليم في البلد وفق النظم الحديثة التي تتبعها تلك الدول.

وبين الجميلي ان اللجنة تسعى الى اجراء جولة في كل الجامعات الموجودة في البلد،وخاصة تلك التي جرى لها تعيين رؤساء جدد للاطلاع على واقعها والاستماع الى مشاكلهم والخطط التي وضعوها للنهوض بواقع التعليم العالي بعد معالجة فيروس “كورونا”.