التعليم العالي يرفع دعوى قضائية ضد قناة اسيا بسبب تقرير على الوزارة

المستقلة ..أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا حول تقرير صحفي عرضته احدى القنوات العراقية مؤخرا ينافي القيم الاخلاقية والمهنية للحرم الجامعي وطلبته.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقته “المستقلة”، انه “في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير عجلة مؤسساتها ومواكبة التطور عند نظيراتها في المنطقة والعالم”.

وأضافت أن “لوزارة تواجه في هذا المقطع الزمني الدقيق موجة من الاستهدافات التي تحاول الاساءة الى سمعة الجامعات العراقية وطلبتها عبر فبركة مجموعة من المعلومات وتوظيفها بإطار التقارير المأجورة ومحاولة انتاج الصور السلبية عن المؤسسات الجامعية لاغراض التكسب او المنافسات السياسية”.

وبينت أن “الوزارة تسجل رفضها القاطع لمثل هذه التقارير غير الموضوعية والبعيدة عن المصداقية والمهنية ومراعاة المعايير الأساسية للمنظومة المجتمعية العراقية”.

وتابعت أن “وزارة التعليم العالي، تعلن عن اتخاذها الإجراءات القانونية والقضائية والادارية بمتابعة معلومات قُدمت في تقرير عبر قناة آسيا الفضائية تتهم فيه الجامعات وطلبتها بالمشاركة في اعمال تتنافى والقيم الاخلاقية والدينية للمجتمع العراقي، مؤكدة انها بصدد تنسيق خطوات مشتركة مع بعض المؤسسات المعنية برقابة الانتاج الإعلامي”.

وتشدد الوزارة على “جميع مؤسساتها وتشكيلاتها الجامعية لا سيما اقسام الاعلام فيها من القيام بواجباتها إزاء التأكد من الموضوعات المراد انتاجها داخل الحرم الجامعي من قبل وسائل الإعلام، فضلا عن مرافقة الفريق الصحفي عند تنفيذه الواجب المكلف به داخل الجامعة”.