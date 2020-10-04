التعليم العالي : تشهد جامعات البلاد زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة من خريجي هذا العام

التعليم العالي : تشهد جامعات البلاد زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة من خريجي هذا العام

المستقلة / – رجحت وزارة التعليم العالي، أن تشهد جامعات البلاد زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية هذا العام، عقب امتحانات خاضها أكثر من 350 ألف طالب وطالبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “تقدير الزيادة بني على مؤشر أولي يتمثل بأعداد الطلبة الذين أدوا الامتحانات العامة للدور الأول والذين قدرت أعدادهم بأكثر من 350 ألف طالب وطالبة”.

وأضاف، “رغم جميع التحديات فإن نسبة النمو في مدخلات الجامعات لهذا العام ستخضع إلى تبويب وتصنيف وفق معايير المعدل ورغبة الطالب والطاقة الاستيعابية للكليات والأقسـام العلمية”.

وإكد العبودي، أن “التعليم المدمج الذي سيعتمد في العام الدراسي الجديد المقرر ان يبدأ في السادس من شهر كانون الاول المقبل، سيسهم فـي تمكين الجامعات مـن استيعاب نسبة ليست بالقليلة، لاسيما في التخصصات ذات البعد النظري التي ستقوم على آليات التعليم الإلكتروني”.