التعليم العالي تحدد نسب تخفيض الاجور الدراسية الحكومية للصباحي والمسائي

( المستقلة)… قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور المحددة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد اليوم الاحد إن وزارة التعليم قررت تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور الحالية المحددة للتخصصات الموجودة في دليل اجراءت شؤون الطلبة، وشمول الطلبة المنقولين من خارج العراق وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي، مبينا ان هذا الإجراء جاء بشكل استثنائي مراعاة لطبيعة الظروف البيئية والصحية.

واضاف محمد أن الوزارة خفضت الاجور الدراسية لطلبة الدراسات المسائية بنسبة (٢٥%) من الاجور الحالية المحددة وتخويل الهيئة المشرفة في الجامعة على زيادة نسبة التخفيض على ان لا تتجاوز عن (٥٠%) بالنسبة للحالات الانسانية التي تقدرها الهيئة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.( النهاية)