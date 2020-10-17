التعليم العالي تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات يوم غد الاحد بدء العام الدراسي الجديد للمراحل النهائية في كليات الطب

المستقلة /- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب رسالة الى الجامعات بشأن الامتحان التنافسي للدراسات العليا الذي ينطلق غدا الأحد وبدء العام الدراسي الجديد للمراحل النهائية في كليات الطب.

وقال في الرسالة تلقت “المستقلة” نسخة منها : يوم غد ستنطلق الامتحانات التنافسية الحضورية للمتقدمين للدراسات العليا في مختلف الاختصاصات التي ستستمر ثلاثة أيام وحسب التخصصات، وبذلك نهيب بالقيادات الإدارية في الجامعات والكليات وملاكات تدريسية وفرق صحية وساندة أن تكون على مستوى المسؤولية والاستعداد الكامل لتذليل كافة العقبات.

واوضح ” إن المتقدمين للدراسات العليا من الواجب علينا رعايتهم وتوفير الأجواء الامتحانية المناسبة والإمكانات المتاحة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي والصحي في أثناء الامتحانات بما ينسجم ومكانة الصروح العلمية في التعامل رفيع المستوى منطلقين من مبادئ وقيم الأعراف الجامعية وحضارة العراق عبر العصور.

وتابع ” كما سيكون يوم غد بدء العام الدراسي ٢٠ ٢٠/ ٢٠٢١ للصفوف المنتهية في كليات الطب وبذلك نهيب بجامعاتنا عموماً وكليات الطب خصوصاً اتخاذ الاجراءات الوقائية الصحية وتوصيات لجنة الصحة والسلامة بدقة ومهنية من أجل الارتقاء بخريجينا أطباء المستقبل، حيث كان للأطباء والممرضين وآخرين أصحاب المواقف الغيورة التي عبرت بأدائها ومهنيتها أنهم الأصلاء في حب العراق وتحديات جائحة كورونا.