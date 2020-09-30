التعليم العالي : أكثر من 40 ألف شخص قدموا للدراسات العليا

المستقلة / – اعلنت وزارة التعليم العالي، ان أكثر من 40 ألف شخص قدموا للدراسات العليا، مبينة ان مدة التقديم تنتهي مساء اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء , انها “ملتزمة بخطة الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020 وتوقيتات التقديم التي تنتهي اليوم بعد أن أتيح على مدى شهر كامل ابتداء من الأول من أيلول الحالي ولغاية الثلاثين منه”.

واضافت انه “حسب الاحصاءات المسجلة في منظومة التقديم فإن أعداد المتقدمين وصلت الى أكثر من أربعين ألف متقدم ومتقدمة سيتنافسون على حجز أحد عشر ألف مقعد دراسي استنادا الى التنافس والاستحقاق والتعليمات والضوابط وفي ضوء برامج الدراسات العليا المفتوحة في الجامعات العراقية التي تصل الى ١٩٠٠ برنامج على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه”.

واكدت انه “مع انتهاء مدة التقديم عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم الموافق الـ30 من ايلول الحالي، فإن الجامعات ستباشر إجراءات التدقيق وتستعد لتهيئة متطلبات الامتحان التنافسي الذي سيجرى في القاعات الدراسية موزعا حسب التخصصات حيث سيكون يوم الـ18 من تشرين الاول المقبل، موعدا لامتحان المجموعة الطبية والهندسية ويوم الـ19 من تشرين الاول المقبل، موعدا لامتحان تخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية فيما سيكون يوم الـ20 من تشرين الاول المقبل، موعدا لامتحان مجموعة العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإدارية والاقتصادية”.