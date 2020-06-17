التعلم العالي تعلن ان التعينات على ملاكاتها متوقف

( المستقلة)… اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان التعيينات عللا ملاكها متوقفة لحين اقرار الموازنة لعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء “باهتمام عال للمطالب والأصوات المشروعة بشأن ملف التعيينات الذي تحكمه محددات وسياقات قانونية، وبهذا الصدد توضح وزارتنا للمهتمين والمتابعين أن إجراءات التعيين في تشكيلات التعليم العالي متوقفة على تشريع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2020”.

واكد البيان أنها “ستباشر إجراءاتها المناسبة بخصوص الدرجات الوظيفية المتوافرة لديها من حركة الملاك بعد تشريع القانون وضمن التعليمات المعتمدة وعلى وفق النسب المخصصة للشرائح المشمولة من حملة الشهادات العليا والأوائل وذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة والعقود والأجراء وفئات أخرى في ضوء منافسة عادلة تتيح للجميع حق التقديم”.

وبينت الوزارة انه ” تأكيدا على إلتزامها الإداري والقانوني فإن وزارة التعليم العالي والبحث العالي قد وجهت الجامعات باستكمال جميع الإجراءات الأصولية لتحويل الأجراء والمحاضرين الى عقود وزارية”. ( النهاية)