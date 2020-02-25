التعادل يحسم مواجهة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل 1-1 مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سان باولو”.

افتتح دريس ميرتينز نجم نابولي التسجيل في الدقيقة 30، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0، فيما أحرز أنطوان جريزمان هدف التعادل الثمين لبرشلونة في الدقيقة 57.

وشهد اللقاء خروج ميريتنز صاحب هدف نابولي في الدقيقة 55 بعد تعرضه لإصابة، ودخل زميله أركاديوز ميليك بدلا منه.

كذلك تعرض أرتورو فيدال للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ملعب كامب نو معقل البارسا في 18 مارس/أذار المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.