التعادل الايجابي يحسم لقاء العراق والبحرين في ثاني مباريات بنهائيات اسيا

المستقلة ..تعادل المنتخب الأولمبي امام نظيره البحريني 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب تاماسات ضمكن منافسات الجولة الثانية من نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند.

وافتتح المنتخب البحريني التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب هاشم سيد عيسى، لكن الأولمبي العراقي عدل الكفة في الدقيقة 65 بتوقيع امير العماري.

الأحمر البحريني عاد للتقدم من جديد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب محمد جاسم مرهون، لكن الأولمبي رفض أن ينهي المباراة خاسراً ليسجل هدف التعادل عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 90+1.

التعادل منح الأولمبي النقطة الثانية في وصافة الترتيب مؤقتاً، بانتظار نتيجة مباراة أستراليا وتايلند بعد قليل.

يذكر ان البحرين أصبحت تشكل عقدة للكرة العراقية، إذ لم ينجح المنتخب الوطني من الفوز على البحرين في اخر 4 مباريات، ليأتي الدور على الأولمبي في مباراة اليوم.