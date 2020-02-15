التصميم الشمسي بين العمارة و الطاقة

المستقلة … م. حنان الفلوجي /تصميم الطاقة الشمسية في العمارة المعاصرة متجذر في تحول المهنة المستدام ،و ترتبط العلاقة بين الهندسة المعمارية و الطاقة بالاستراتيجيات و الاداء السلبي من خلال ابتكارات أحدث في التكنولوجيا .

و يقوم التصميم الشمسي بأعادة تشكيل المدن و الهندسة المعمارية في جميع انحاء العالم كطريقة للبدء بمعالجة أزمة المناخ العالمية و انبعاثات الغازات الدفينة.

لسنوات عديدة كانت العمارة تهدف الى حمل الطاقة مع التركيز على تقليل الطاقة التي تتطلبها المباني للتبريد، التدفئة ، التهوية ،و الاضاءة.

و في الأونة الاخيرة أصبح انشاء مباني موفرة للطاقة على نحو متزايد حيث يمكن ان يؤدي تصميم الميزات التي تقلل من الطاقة المطلوبة فعليا الى زيادة مواد كثيفة الاستهلاك للطاقة اللازمة لبنائها، وفي الوقت الحالي أتخذ المهندسون المعماريون و المصممون في جميع أنحاء العالم خطوات لتقليل كمية الطاقة التي تستخدمها المباني الجديدة الى الحد الادنى و التركيز على الطاقة الشمسية و الممارسات المستدامة امتدت لتشمل الكاربون .

و عند النظر الى العلاقة بين الهندسة المعمارية و الطاقة تكشف المشاريع التالية تصميم الطاقة الشمسية و تكنولوجيا الطاقة الضوئية و الابتكارات الاكثر حداثة التي تحدد طريقة تفكيرنا في مستقبل البيئة المبنية .

وافقت لجنة معايير البناء في كاليفورنيا على قاعدة جديدة تبدأ في 2020 و التي تتطلب من جميع المنازل الجديدة التي بنيت في الولاية ان تشمل الالواح الشمسية و تأمل هذة الخطوة في المساعدة في تحقيق هدف الولاية المتمثل في الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفينة مع سحب جميع الكهرباء من المصادر المتجددة .

تسلا تكشف النقاب عن نظام متكامل للطاقة الشمسية

منذ اكثر من ثلاث سنوات كشفت شركة تسلا عن نظام سقف شمسي مدمج بالكامل في بنية المنزل بحيث يمكن تميزه عن السقف التقليدي ، و تتميز هذة البلاط المصنوعة من الزجاج المحكم باللون المجهري الذي يسمح للضوء بالمرور مع حجب المناظر للخلية الضوئية بداخلها.

تحسين الالواح الشمسية بأستخدام تقنيات Kirigami اليابانية

سعى الباحثون في جامعة ميشغيان الى تطوير نظام للطاقة الشمسية يمكنه استيعاب أكبر قدر ممكن من ضوء النهار مع تقليل انبعاثات الكربون من انتاج الالواح بأنفسهم ، و كانت النتائج جميلة بشكل مدهش من خلال تطبيق فن Kirigami الياباني القديم و هو شكل مختلف من اشكال Origami و تمكنوا من التقاط ما يصل 40 بالمئة من ضوء الشمس اكثر من اللوحات التقليدية.

تكنولوجيا حصاد الطاقة الشمسية غير المرئية تصبح حقيقة واقعية

أنظمة حصاد الطاقة الشمسية لا تحتاج الى ان تكون واضحة بشكل صارخ ، و في الواقع يمكن ان يكونوا الان غير مرئيين و ذلك بفضل الباحثين في جامعة ولاية ميشيغيان (MSU) الذين طوروا مركزا شمسيا لامعا شفافا يمكن تطبيقه على النوافذ أو أي شي اخر بسطح واضح .