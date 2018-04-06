التشكيلية لينا اسامة تشارك في معرض انترسيكشنز

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تشارك التشكيلية لينا اسامة في معرض انترسيكشنز بجاليرى نوت أرت زون بالمرعشلى فى الزمالك و هى فنانة شابة تخرجت من الفنون الجميلة و درست بأكاديمية سالزبورج و تراونكيرشن الدوليتين للفنون بالنمسا فشاركت في أكثر من ٧٠ معرض فى مصر و فرنسا و ايطاليا و النمسا و رومانيا و المغرب و حصلت على جائزتين من صالون الشباب بدار الأوبرا و صالون الطلائع بجمعية محبى الفنون الجميلة. يشارك في المعرض أيضا نخبة من الفنانين المصريين و هم الفنان على المريخى و الفنان أحمد القط و الفنان محمد المسلمانى و الفنانة مروة يوسف و من الجدير بالذكر أن جاليرى نوت أرت زون من قاعات عرض الفنون التشكيلية التى تتميز بحرصها على تقديم فنون معاصرة راقية تثرى الحركة الفنية التشكيلية.