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التشكيلية لينا اسامة تشارك في معرض انترسيكشنز

07/04/2018

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تشارك التشكيلية لينا اسامة في معرض انترسيكشنز بجاليرى نوت أرت زون بالمرعشلى فى الزمالك و هى فنانة شابة تخرجت من الفنون الجميلة و درست بأكاديمية سالزبورج و تراونكيرشن الدوليتين للفنون بالنمسا فشاركت في أكثر من ٧٠ معرض فى مصر و فرنسا و ايطاليا و النمسا و رومانيا و المغرب و حصلت على جائزتين من صالون الشباب بدار الأوبرا و صالون الطلائع بجمعية محبى الفنون الجميلة. يشارك في المعرض أيضا نخبة من الفنانين المصريين و هم الفنان على المريخى و الفنان أحمد القط و الفنان محمد المسلمانى و الفنانة مروة يوسف و من الجدير بالذكر أن جاليرى نوت أرت زون من قاعات عرض الفنون التشكيلية التى تتميز بحرصها على تقديم فنون معاصرة راقية تثرى الحركة الفنية التشكيلية.

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