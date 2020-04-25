التركمان يرفضون المشاركة بحكومة الكاظمي الا بعد العودة للنواب التسعة

المستقلة ..اكد القيادي في الجبهة التركمانية نياز معمار اوغلو، ان الجبهة سترفض ترشيح أحد لأشغال المقعد التركماني في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال اوغلو في بيان تلقته المستقلة اليوم السبت ، انه “حالنا حال الشيعة والسنة والكورد، ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحد لأشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعودة الى نواب التركمان التسعة، ولن نقبل ان تتكرر حالة المرشحة الى مجلس الحكم آنذاك، فهو مخطط يحاك بحق التركمان، والى الملتقى في جلسة التصويت”.

وأوضح قائلا “يقوم احدهم وهو مرجع حكومي (رئيس جمهورية) يرشح سيدة لا تنطق باللغة التركمانية شيئا وإن ولدت من أب تركماني في بغداد، ويترك عشرات الخيارات من نواب التركمان؟ أليس هذا استخفاف بحق مكون ثالث بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني؟ فضلاً عن تغيير الوزارة الى وزارة أخرى”.

وتابع اوغلو بالقول ان “هذه شروط التركمان وليعلم الجميع بأن التركمان وعوا ومطالبين بحقهم الدستوري وليس في الحقيبة الوزارية فحسب بل في الوكلاء والدرجات الخاصة والسفراء والهيئات، كفانا ظلماً وجراحاً وألماً”.

واردف بالقول “ليعلم الجميع بأن التركمان في العراق ليسوا بقايا الإمبراطورية العثمانية مع اعتزازنا الشديد بالخلافة العثمانية بها، بل انهم اسسوا ست دول في العراق قبل مجيء العثمانيين”.