الترجي يهزم النجم ويعتلي صدارة الدوري التونسي

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز نادي الترجي الرياضي بهدف دون رد على ضيفه النجم الساحلي، في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري التونسي، مساء الثلاثاء، ليعتلي صدارة الترتيب.

أحرز الليبي حمدو الهوني الهدف الوحيد في الدقيقة 32 من المباراة التي أقيمت بملعب رادس الأولمبي.

وبهذه النتيجة رفع الترجي، حامل اللقب، رصيده إلى 28 نقطة من 10 مباريات، ليقفز لصدارة الترتيب، متقدما بفارق الأهداف عن المنستيري، الذي خاض 12 لقاء.

في المقابل توقف رصيد النجم عند 18 نقطة من 12 مباراة، في المركز السادس.